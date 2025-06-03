03 июня, 15:01Общество
Столичные врачи спасли зрение девушки после осложнений из-за ринопластики
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Медикам городской клинической больницы № 15 имени Филатова удалось вернуть зрение 20-летней девушке, левый глаз которой стал хуже видеть после ринопластики. Об этом рассказала пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.
По информации ведомства, пациентка обратилась к врачам с жалобами на внезапное снижение остроты зрения левого глаза. Врач-офтальмолог больницы Азиза Носирова отметила, что проведенная диагностика выявила у девушки обширное кровоизлияние, фиброзный тяж (рубец, образующийся из соединительной ткани), а также отек сетчатки.
Пациентке назначили инъекционную рассасывающую терапию, однако она не принесла результата.
"На пятый день выполнили пункцию наружного слоя стекловидного тела – гиалоидопунктуру, позволившую быстро дренировать кровоизлияние. <...> Это позволило не только помочь больной вернуть зрение, но и сделать вывод: при адекватной технике гиалоидопунктура является безопасным и эффективным методом лечения", – поделилась врач.
Спустя день после пункции девушку выписали из больницы с положительным эффектом и хорошим самочувствием.
Ранее врачи Истринской больницы спасли зрение 38-летнему мужчине, которому в глаз попала проволока. Врачи определили, что кусок проволоки вошел внутрь на 2 сантиметра. Это привело к потере давления внутри глаза. Медикам потребовалось все промыть и восстановить тонус, не допустив осложнений. Операция длилась 1 час 20 минут. В результате мужчина почувствовал облегчение.
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