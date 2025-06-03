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03 июня, 11:48

Общество

Столичные врачи вытащили из кишечника ребенка батарейку из пульта от телевизора

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Врачи детской городской клинической больницы № 9 имени Г. Н. Сперанского спасли ребенка, который проглотил пальчиковую батарейку из пульта от телевизора. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

Как уточнило ведомство, 12-летний мальчик случайно проглотил батарейку, после чего родители сразу же обратились к врачам.

"Рентгеновское исследование показало, что инородный предмет встал на уровне слепой кишки – в илеоцекальном углу. Во время операции одномоментно была использована гибридная технология: вначале выполнили лапароскопию, чтобы визуализировать как возможные осложнения, так и расположение инородного предмета", – отметил заведующий хирургическим отделением № 1 профессор Игорь Хворостов.

По его словам, после этого специалисты провели эндоскопическое исследование, в рамках которого при помощи специальной петли достали батарейку. Она была целой, поэтому химического ожога не последовало.

Спустя два дня после операции ребенка выписали.

Ранее в Долгопрудненской больнице 83-летнего пациента спасли от ампутации ноги, в которой отсутствовал кровоток. У пенсионера обнаружили критическую ишемию правой ноги и полное отсутствие кровотока, после чего его отправили на трехчасовую операцию. Врачи выполнили выделение пораженных атеросклерозом артерий и замещение большого участка кровеносного сосуда взятым с той же ноги фрагментом большой подкожной вены.

Столичные врачи спасли пациента с поражением трех сердечных клапанов

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