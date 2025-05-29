В Москве врачи удлинили ногу пожилой женщине

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Врачи ГКБ имени В. В. Вересаева удлинили ногу 72-летней женщине. Об этом Москве 24 рассказали в департаменте здравоохранения столицы.

Пациентка жаловалась на боли в области левого тазобедренного сустава. При осмотре у нее было выявлено укорочение левой ноги на 2,5 сантиметра, а стопа была вывернута наружу. Наблюдался умеренный отек и болезненность при пальпации в области верхней трети левого бедра и левого тазобедренного сустава.

"Симптом прилипший пятки" был положительный: характерный признак перелома верхней части бедра, при котором пациент в положении лежа на спине не может поднять прямо ногу", – отметили в больнице.

Выяснилось, что два с половиной года назад пациентка получила перелом шейки бедра, который сросся неправильно. В результате женщина испытывала трудности при передвижении даже по дому, для чего ее супруг приделал к стене специальные приспособления. На улицу последние годы она также не выходила.

Рентгенограмма показала застарелый перелом со смещением отломков и разрушением костной ткани. Пациентке было показано эндопротезирование, однако у нее было много сопутствующих заболеваний. Они и малоподвижный образ жизни могли привести к осложнениям.

Врачи больницы провели тщательное предоперационное обследование, после чего женщине было выполнено тотальное эндопротезирование левого тазобедренного сустава.

Как рассказал заведующий травматологическим отделением больницы Вересаева Владимир Шилин, операция осложнялась тем, что кости ноги пациентки стали хрупкими. Была вероятность получить дополнительный перелом.

"Также в ходе операции надо было аккуратно иссечь все рубцовые неэластичные ткани, спайки сухожилий, мышц, которые образовались из-за неправильно сросшегося перелома и привели к укорочению ноги и ограничению подвижности сустава. В ходе операции была удалена патологически измененная головка бедренной кости и заменена на эндопротез", – пояснил Шилин.

На следующий день после операции пациентка смогла встать на ноги, а через несколько дней была выписана под наблюдение врачей.

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Ранее врачи НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского спасли пациентку с редкой патологией – фитобезоаром, образовавшемся из-за хлебцев. Женщина поступила в медучреждение с жалобами на изжогу и тяжесть. Специалисты направили пациентку на УЗИ и гастроскопию, во время которых удалось определить размер инородного тела: оно составило 20 на 15 сантиметров.

Женщине сделали операцию. Спустя шесть дней пациентку выписали домой без осложнений.