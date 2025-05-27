Московские врачи помогли пациентке с огромным образованием на животе из-за хлебцов

Фото: телеграм-канал Baza

Врачи НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского спасли пациентку с редкой патологией – фитобезоаром, образовавшемся из-за хлебцев, сообщили в пресс-службе Депздрава Москвы.

Женщина поступила в медучреждение с жалобами на изжогу и тяжесть. С ее слов, образование было настолько большим, что даже выступало из живота.

Специалисты направили пациентку на УЗИ и гастроскопию, во время которых удалось определить размер инородного тела – оно составило 20 на 15 сантиметров и занимало почти весь желудок. После чего ей срочно сделали операцию.

В ходе хирургического вмешательства врачи выяснили, что это фитобезоар весом не более 70 граммов с необычной структурой, напоминающей пенопласт.

"Фитобезоар – это комок, который формируется в желудке из-за невозможности переварить большое количество растительной клетчатки. Вероятно, что у нашей пациентки фитобезоар образовался из-за хлебцев", – рассказали в медучреждении.

Там же уточнили, что женщина из-за сахарного диабета ограничивала себя в еде на протяжении нескольких лет, однако хлебцы употребляла ежедневно.

Спустя шесть дней после операции пациентку выписали домой без осложнений.

Ранее в Подмосковье медики спасли полуторагодовалую девочку, которая подавилась фисташкой. Ребенок поступил в больницу с хрипами, одышкой и свистящим дыханием.

Врачи установили в трахею пациентки тубус бронхоскопа и с помощью специальных щипцов скорлупу подтянули в область подголосового пространства. Затем ее достали под контролем ригидного ларингоскопа.