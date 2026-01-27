Форма поиска по сайту

27 января, 03:00

Город

"Новости дня": в Коммунарке и Южном Бутове планируют реконструировать свыше 5 км дорог

Сергей Собянин рассказал о реконструкции здания школы № 218

Новости Москвы: новую развязку начали строить на шоссе Энтузиастов

100 тысяч искусственных цитрусов использовали для оформления мандариновых весов на Арбате

Выставка "Казачество и Церковь в годы Крымской войны" открылась в Москве

Собянин: два перехода построят через Дмитровское шоссе и пути МЦД-1

Снежные заносы и гололедица ожидаются на дорогах Москвы

"Деньги 24": эксперт рассказал, почему некоторые модели авто подешевели в Москве

Студенты столичных журфаков в Татьянин день вышли в прямой эфир телеканала Москва 24

Собянин: первый ЖК по реновации передали под заселение в Савеловском районе

Более 5 километров дорог в районе Коммунарки и Южного Бутова планируют построить или реконструировать. Работы пройдут в районе четвертого участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, который тянется от станции "Новомосковская" Сокольнической линии метро до улицы Поляны.

Также реконструируют улицу Поляны от съезда с трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе до дома № 42. Все работы должны завершиться в 2027 году. Подробнее – в программе "Новости дня".

