"Новости дня": в Коммунарке и Южном Бутове планируют реконструировать свыше 5 км дорог

Более 5 километров дорог в районе Коммунарки и Южного Бутова планируют построить или реконструировать. Работы пройдут в районе четвертого участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, который тянется от станции "Новомосковская" Сокольнической линии метро до улицы Поляны.

Также реконструируют улицу Поляны от съезда с трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе до дома № 42. Все работы должны завершиться в 2027 году. Подробнее – в программе "Новости дня".

