25 января, 00:01

Общество
Главная / Истории /

Главные традиции Дня российского студенчества

Зачетку в окно: главные традиции и приметы Дня студента

25 января в России отмечается День российского студенчества, а также Татьянин день. О происхождении, приметах и традициях этого праздника – в материале Москвы 24.

Разрешалось больше обычного

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

25 января в России ежегодно отмечают сразу несколько событий: День памяти святой Татианы Римской, которая пострадала из-за гонений на христиан, и День российского студенчества. При этом он не совпадает с Международным днем студентов, который во всем мире празднуют 17 ноября.

Религиозная часть праздника гласит, что, согласно преданию, Татиану пытались принудить к языческим жертвоприношениям. Однако своими истовыми молитвами святая смогла разрушить языческие храмы, понеся за это наказание.

В свою очередь, Днем студенчества 25 января начало считаться с 1755 года. В этот день императрица Елизавета Петровна подписала указ "Об учреждении Московского университета". Инициатором проекта выступил ее фаворит Иван Шувалов, а вдохновил его Михаил Ломоносов. Согласно легенде, Шувалов хотел таким образом сделать своей матери Татьяне подарок на именины.

Поскольку 25 января – это, как правило, завершение зимней сессии, то студенты считают святую Татьяну своей покровительницей. Во время службы в храмах учащиеся просят ее посодействовать успехам в учебе.

В дореволюционной России Татьянин день праздновали шумно: студентам разрешали позволить себе больше, чем в обычные дни. Например, полиции давали негласные распоряжения не задерживать учащихся навеселе, даже если их поведение в чем-то переходило границы приличий.

"В этом году выпили все, кроме Москвы-реки, и то благодаря тому, что замерзла", – писал о Дне студента писатель и драматург Антон Чехов.

После революции 1917 года власти переименовали праздник в День пролетарского студента и перестали отмечать его масштабно. Традиция возродилась только в 1992 году, а уже 25 января 2005-го праздник получил официальный статус Дня российского студенчества и закрепился указом президента РФ в год 250-летия МГУ.

"Халява, приди!"

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

День студенчества имеет и современные традиции, связанные с экзаменационным периодом. Например, считается, что нужно выйти на балкон или высунуться в окно с зачеткой, помахать ей и трижды крикнуть: "Халява, приди!" Считается удачей, если кто-то в ответ скажет: "Уже в пути!"

Также можно нарисовать карандашом на последней странице зачетной книжки домик с дымящейся трубой – чем длиннее дым, тем лучше прогнозируется учеба. Кроме того, не рекомендуется браться за конспекты в сам день праздника: согласно примете, это якобы ухудшит учебу.

Некоторые университеты России имеют собственные традиции. Например, в МГУ за 40 дней до праздника по старинному монастырскому рецепту начинают варить медовуху, а 25 января ректор лично разливает ее по кружкам для студентов.

В России многие развлекательные учреждения устраивают к празднику специальные акции, например предлагают скидки учащимся, пускают на мероприятия бесплатно всех Татьян. Для студентов организуют различные мастер‑классы, а в эфире демонстрируют фильмы и программы о студенческой жизни.

В Москве в честь торжественной даты состоится несколько фестивалей, концертов, экскурсий. Московский зоопарк 25 января проведет "Универский квест", на ВДНХ 24 и 25 числа покажут постановки "Вокруг света" и "Алиса в Стране чудес". Также 25 января студенты дневных и вечерних отделений университетов смогут бесплатно посетить экспозиции Музея Победы.

Кроме студенческих примет, существует немало погодных. Считалось, что если 25 января ясно и солнечно, то весна придет раньше срока, а если снег и сыро, то будет дождливое лето. В свою очередь, морозный день обещает хороший урожай, а теплая и пасмурная погода – плохой.

