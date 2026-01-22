Фестивали, концерты и экскурсии пройдут в Москве в День студента 24–25 января

25 января в России отметят День российского студенчества, который также известен как Татьянин день. В этом году дата праздника совпала с выходными – о том, какие мероприятия пройдут в столице 24–25 января, в материале Москва 24.

"Мистер студенчество" и "Унизверский квест"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

25 января в России отметят День студента – праздник, учрежденный в память об основании первого Московского университета в 1755 году. В честь торжественной даты столица подготовила множество фестивалей, концертов, экскурсий и других мероприятий, которые подойдут в том числе семьям с детьми.

"Программа объединит десятки площадок, среди которых ВДНХ, кинопарк "Москино", а еще музеи, парки, библиотеки и катки. Для молодежи проведут патриотические и карьерные события, командные игры, творческие мастер-классы и многое другое", – отметила заммэра Наталья Сергунина.

24 и 25 января кинопарк "Москино" приглашает на занятия по анимации и озвучке. Здесь можно будет примерить на себя роль оператора и познакомиться с профессиями киноиндустрии. В субботу и воскресенье студенты смогут посетить кинопарк бесплатно, показав оригинал студенческого билета.

Также 25-го в Московском зоопарке пройдет интеллектуальное соревнование "Унизверский квест". Гости смогут проявить эрудицию и логическое мышление, разгадывая задания и ребусы, посвященные животным. Принять участие можно бесплатно, достаточно иметь входной билет в зоопарк.

24 января на сцене у павильона № 1 "Центральный" на ВДНХ покажут спектакль "Вокруг света" и организуют уличный перформанс, а 25-го зрители смогут увидеть постановку "Алиса в Стране чудес". Более подробную информацию можно найти здесь.

В этот же день на Болотной площади в арт-павильоне "Фабрика подарков" проекта "Сделано в Москве" пройдет интерактивное представление с мультгероями, мастер-классы по созданию натуральной соли для бани и изготовлению елочной игрушки из гипса.

25 января запланированы и познавательные экскурсии: в Музее славянской письменности "Слово" можно будет узнать о традициях праздника, а центр "Космонавтика и авиация" приглашает на прогулку "Время первых. Студенты космоса". Для участия необходима предварительная регистрация.

Также 25 января студенты дневных и вечерних отделений вузов смогут бесплатно посетить Музей Победы, включая иммерсивные экспозиции "Подвиг Народа" и "Битва за Москву. Первая Победа!", предварительно зарегистрировавшись на сайте.

Диджей-сет и мастер-классы на катке

Фото: пресс-служба ВДНХ

В выходные будут организованы бесплатные тематические рейсы речных электросудов. 24 января в 21:00 с причала ЗИЛ отправится судно, на борту которого можно будет принять участие в интеллектуальной игре об истории и культуре Москвы. А в 21:15 с причала Новоспасский отправится судно, где пройдет молодежный стендап с выступлениями комиков из московских университетов.

Вместе с тем 25 января с 10:00 до 15:00 по предъявлении билета студенты смогут посетить каток на ВДНХ со скидкой 25%, а студентки по имени Татьяна – бесплатно в течение всего дня. На площадке также пройдут выступления музыкантов и диджей-сет.

В этот же день программа "Сессия сдана, можно кататься!" с играми, конкурсами и поэтическим турниром ждет гостей катка в парке "Пионерский". Также 25 января студенты-очники и девушки по имени Татьяна смогут бесплатно покататься на коньках в "Лужниках", на Воробьевых горах и в парке Северного речного вокзала. Для этого достаточно показать паспорт и студенческий билет. Для получения бесплатного билета с прокатом коньков необходимо заранее зарегистрироваться и забрать его с 20 по 25 января в одном из мультиформатных пространств "Молодежь Москвы".

24 января в 12:00 на станциях метро "Курская", "Таганская" и "Мичуринский проспект" состоятся выступления студенческих коллективов с музыкальными, вокальными и танцевальными номерами. Тогда же с 10:00 до 16:00 в олимпийском комплексе "Лужники" пройдет зимний фестиваль школьного и студенческого спорта.

Гости смогут преодолеть лыжно-биатлонную трассу, поиграть в снежки, тэг-регби и керлинг, попробовать силы на хоккейном силомере, в сноуборд-джибинге и на биатлонном стрельбище, а также посетить мастер-классы на катке.

На фестивале также запланированы встречи с известными спортсменами: лыжником Никитой Крюковым, фигуристом Макаром Игнатовым и сноубордистом Денисом "Бонус" Леонтьевым.