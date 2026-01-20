Форма поиска по сайту

20 января, 19:45

Город
Мероприятия в честь Дня студента пройдут на электросудах в Москве 24–25 января

Город с нового ракурса: какие бесплатные мероприятия проходят на столичных электросудах

Серия бесплатных лекций на электросудах ждет и гостей жителей столицы начиная с января 2026 года. Гостям расскажут о музыке, архитектуре Москвы и ее истории. Подробности – в нашем материале.

Новый цикл мероприятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В рамках сотрудничества организатора перевозок и Русского музыкального общества на речных трамваях запускается серия регулярных лекций. Еженедельно в течение трех месяцев пассажиры смогут присутствовать на открытых уроках, посвященных истории, архитектуре Москвы и классической музыке, которые проведут известные музыканты и педагоги.

Мы продолжаем развивать круглогодичный речной электротранспорт в столице. Пассажиры все чаще выбирают его для повседневных поездок по городу, а также для проведения досуга. Каждую неделю на инновационных судах проходят разнообразные мероприятия для детей и взрослых.
Максим Ликсутов
заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности

Первая лекция в рамках проекта состоялась на электросудне второго маршрута ЗИЛ – Печатники. Участники смогли узнать о влиянии медитативной музыки на психофизическое состояние человека, способы восстановления продуктивности и баланса после праздников. Также гости изучили произведения Рахманинова, Свиридова, Шнитке и других композиторов в рамках практических упражнений, направленных на достижение гармонии в повседневной жизни.

"Речные лекции продолжают здоровые традиции Императорского Русского музыкального общества – от гимнастики Лесгафта к йоге под музыку модернистов, сочетая осознанность с видами заснеженной Москвы", – рассказала исполнительный директор РМО Светлана Кобзарь.

Помимо этого, в честь Дня студента на электросудах проведут тематические мероприятия. 24 января в 21:00 с причала ЗИЛ отправится судно, где пройдет интеллектуальная игра. Участники смогут проверить знания о столице, открыть для себя интересные факты из ее истории и культуры, а также пообщаться с другими пассажирами. Такое же мероприятие пройдет 25 января. Подробности – здесь.

24 января пройдет и молодежный стендап, попасть на который получится с причала Новоспасский в 21:15. Во время поездки гостей ждут выступления ведущих комиков из московских университетов с авторскими номерами о студенческой жизни.

Культурно-досуговая площадка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Речные трамваи в Москве выполняют роль как городского транспорта, так культурно-досуговых площадок. В 2025 году свыше 1,5 тысячи участников посетили более 50 событий, организованных на борту. В программу вошли лекции при участии Киностудии имени Горького, Строгановского университета и фонда Cosmoscow, тематические викторины и юмористические выступления вместе с проектом "Молодежь Москвы", а также новогодняя фотосессия с Дедом Морозом и Снегурочкой от Третьяковской галереи. Кроме того, по выходным до конца апреля на втором и третьем регулярных маршрутах проводятся экскурсии в сотрудничестве с Музеем транспорта Москвы.

Речной транспорт работает круглогодично с 07:00 до 23:00 по трем маршрутам. Первый Киевский – Парк Фили, связывающий столичный вокзал с зоной отдыха, расположенной на правом берегу Москвы-реки. Второй – ЗИЛ – Печатники, который имеет протяженность более 11 километров. И третий пятикилометровый маршрут Новоспасский – ЗИЛ, где открыты 6 причалов.

Всего на речных маршрутах построено 23 причала длиной 10 и 16 метров. Суда работают на электричестве и полностью экологичны, при этом они оснащены системами обогрева и антиобледенения.

