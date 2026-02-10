Стартовало строительство трассы, которая соединит северные районы столицы с "Москва-Сити"

В столице стартовало строительство новой трассы. Дорога соединит северные районы города с деловым центром "Москва-Сити".

Работы начались в районе улицы Адмирала Макарова на пересечении с Ленинградским шоссе. Участок протянется до 3-го Магистрального проезда и будет скоростным.

Как ожидается, на нем разрешено будет разгоняться до 110 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.