10 февраля, 07:30Транспорт
Стартовало строительство трассы, которая соединит северные районы столицы с "Москва-Сити"
В столице стартовало строительство новой трассы. Дорога соединит северные районы города с деловым центром "Москва-Сити".
Работы начались в районе улицы Адмирала Макарова на пересечении с Ленинградским шоссе. Участок протянется до 3-го Магистрального проезда и будет скоростным.
Как ожидается, на нем разрешено будет разгоняться до 110 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.