Российских туристов начали вывозить с Кубы из-за дефицита авиатоплива

Российских туристов начали вывозить с Кубы из-за критической ситуации с авиатопливом. Аэропорт Гаваны как минимум до 11 марта не сможет заправлять самолеты, хотя продолжит принимать и отправлять рейсы. Туристические программы в страну фактически остановлены.

Причина в остром дефиците авиакеросина на фоне топливной блокады острова со стороны США. В московском аэропорту Шереметьево пассажиров высадили из самолета прямо перед вылетом на Кубу, и борт улетел пустым. Туристам предложили перебронировать направление или вернуть деньги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.