"Москва – столица спорта": в манеже ЦСКА прошел турнир по легкой атлетике "Русская зима"

В Москве состоялся представительный международный турнир по легкой атлетике "Русская зима". Мероприятие прошло в манеже ЦСКА.

На 35-е по счету первенство собрались атлеты из 18 стран. Организаторы подготовили для всех желающих автограф-сессии. Гости могли задать вопросы, которые их интересуют, звездам легкой атлетики России – Кристине Макаренко и Сергею Шубенкову. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

