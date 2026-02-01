Собянин: олимпийский комплекс "Лужники" станет лучшей рекреационной зоной Москвы

Олимпийский комплекс "Лужники" после масштабного благоустройства станет одной из лучших рекреационных зон столицы для спорта и семейного отдыха. Об этом сообщил Сергей Собянин. Первый этап работ, охвативший около 10 гектаров, завершен.

В текущем году начнется второй этап благоустройства территории площадью более 20 гектаров. Приведут в порядок аллею вокруг Большой спортивной арены, заменят ограждения и модернизируют входные группы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.