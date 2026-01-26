Собянин: за год 235 тыс человек присоединились к проекту "Мой спортивный район"

Проекту "Мой спортивный район" исполнилось 4 года. За это время участниками программы стали почти 500 тысяч горожан, из них 235 тысяч – только за последний год, рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Проект включает круглогодичные бесплатные тренировки на открытых уличных площадках и в спортивных залах. Занятия меняются в зависимости от сезона: зимой добавляются коньки и лыжи, летом – игровые и танцевальные направления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.