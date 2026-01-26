Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 08:00

Мэр Москвы

Собянин: за год 235 тыс человек присоединились к проекту "Мой спортивный район"

Собянин: за год 235 тыс человек присоединились к проекту "Мой спортивный район"

Собянин рассказал о проекте "Мой спортивный район"

Собянин поздравил москвичей с Днем студенчества

Сергей Собянин поздравил артиста Юрия Башмета с днем рождения

Собянин: более 10 тыс москвичей стали участниками акции "День без турникетов"

Собянин рассказал, как студенты колледжей Москвы получают реальный опыт работы

Собянин рассказал, как студенты колледжей Москвы получают реальный опыт работы

Сергей Собянин встретился с учащимися столичных колледжей в преддверии Дня студента

Собянин: проект "Сделано в Москве" помог участникам нарастить выручку

Собянин: материалы для дорожного ремонта производятся на московских заводах

Проекту "Мой спортивный район" исполнилось 4 года. За это время участниками программы стали почти 500 тысяч горожан, из них 235 тысяч – только за последний год, рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Проект включает круглогодичные бесплатные тренировки на открытых уличных площадках и в спортивных залах. Занятия меняются в зависимости от сезона: зимой добавляются коньки и лыжи, летом – игровые и танцевальные направления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыспортгородвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика