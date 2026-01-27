Сергей Собянин рассказал о реконструкции здания школы № 218

На севере Москвы на улице Вучетича продолжается полная реконструкция школы № 218. Ход работ проверил Сергей Собянин. После обновления в школе появятся современные лаборатории, залы-трансформеры и большая медиатека.

Также будет преображен школьный двор, где обустроят площадки для игр, спорта и отдыха. Вместимость учебного заведения увеличится до 1 тысячи человек. Ученики временно, уже в течение 7 месяцев, обучаются в других корпусах своего школьного комплекса.

