"Новости дня": четыре обновленных спорткомплекса открылись в Москве

Для всех любителей спорта и активного образа жизни в Москве открылись сразу четыре обновленных спортивных комплекса: "Коралл" в Красносельском районе, "Жемчужина" в Митине, "Пингвины" в Бирюлеве Западном и "Дмитровский" в одноименном районе.

Теперь у жителей этих районов есть современные и комфортные условия для занятий спортом прямо рядом с домом. Посетители отметили, что в новых залах хороший ремонт и современное оборудование. Подробнее – в программе "Новости дня".