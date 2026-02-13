Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 12:00

Спорт

"Новости дня": четыре обновленных спорткомплекса открылись в Москве

"Новости дня": четыре обновленных спорткомплекса открылись в Москве

Москвичи могут посетить каток в конноспортивном комплексе "Битца"

Лыжник Коростелев примет участие в гонке с раздельным стартом на ОИ-2026 13 февраля

Футбольный клуб "Интер Майами" сообщил о травме Лионеля Месси

В Москве осудили тренера, забиравшего часть призовых у спортсменов с нарушениями слуха

"Московский патруль": суд назначил 6 лет колонии тренеру, вымогавшему деньги у спортсменов

Собянин: четыре спортивных комплекса открыто после реконструкции

Собянин объявил об открытии четырех спорткомплексов после реконструкции

"Деньги 24": россиянам станет проще получить налоговый вычет за занятия спортом

"Москва – столица спорта": горожане могут записаться в секции практической стрельбы

Для всех любителей спорта и активного образа жизни в Москве открылись сразу четыре обновленных спортивных комплекса: "Коралл" в Красносельском районе, "Жемчужина" в Митине, "Пингвины" в Бирюлеве Западном и "Дмитровский" в одноименном районе.

Теперь у жителей этих районов есть современные и комфортные условия для занятий спортом прямо рядом с домом. Посетители отметили, что в новых залах хороший ремонт и современное оборудование. Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
спортгородвидео

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика