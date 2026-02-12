Житель Петербурга отсудил более 1 млн рублей за 600 неотгуленных дней отпуска

Житель Петербурга за 25 лет работы накопил почти 600 неотгуленных дней отпуска. Чтобы получить выплату, мужчине пришлось обращаться в суд. Компанию обязали выплатить ему более 1 миллиона рублей.

Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов заявил, что эта история не новая. Конституционный суд Российской Федерации высказывался на эту тему еще в 2018 году. Все неиспользованные отпуска должны быть компенсированы работнику при увольнении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.