Адвокат Товстика заявил, что его бывшая жена уже получила значительную часть имущества

Адвокат Романа Товстика Филипп Рябченко заявил, что брачный договор между бывшими супругами был заключен более года назад и предварительно обсуждался сторонами. По его словам, Елена Товстик уже получила значительную часть имущества, включая дом в Подмосковье, недвижимость за границей и пожизненное содержание в размере 500 тысяч рублей ежемесячно.

Товстику досталось имущество, обремененное обязательствами, которое он обязан содержать. При этом компанию, созданную до брака, сама Елена Товстик не оспаривает. В Пресненском суде началось заседание, на котором бывшая супруга бизнесмена пытается оспорить брачный договор и добиться дополнительных выплат. Юрист Александр Толмачев считает такие требования бесперспективными.

