11 февраля, 15:30

Шоу-бизнес

Адвокат Товстика заявил, что его бывшая жена уже получила значительную часть имущества

Адвокат Товстика заявил, что его бывшая жена уже получила значительную часть имущества

В Измайловском суде начался процесс по оспариванию брачного договора Товстиков

Мессенджер Telegram оштрафовали еще на 7 миллионов рублей

Семь административных протоколов составлены в отношении Telegram

Заседание по делу Лерчек и ее бывшего супруга перенесли на 16 марта

Блогер Валерия Чекалина не явилась в суд из-за плохого самочувствия

Блогер Лерчек не приехала на заседание в Гагаринский суд Москвы

Гагаринский суд заслушает дело блогера Лерчек 9 февраля

Суд предъявил обвинение исполнителю покушения на генерала Алексеева

Суд в Москве арестовал обвиняемого в покушении на генерал-лейтенанта Алексеева

Адвокат Романа Товстика Филипп Рябченко заявил, что брачный договор между бывшими супругами был заключен более года назад и предварительно обсуждался сторонами. По его словам, Елена Товстик уже получила значительную часть имущества, включая дом в Подмосковье, недвижимость за границей и пожизненное содержание в размере 500 тысяч рублей ежемесячно.

Товстику досталось имущество, обремененное обязательствами, которое он обязан содержать. При этом компанию, созданную до брака, сама Елена Товстик не оспаривает. В Пресненском суде началось заседание, на котором бывшая супруга бизнесмена пытается оспорить брачный договор и добиться дополнительных выплат. Юрист Александр Толмачев считает такие требования бесперспективными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

судышоу-бизнесвидеоАлина КомиссароваНаталия ШкодаРоман Карлов

