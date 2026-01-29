"Московский патруль": сообщник Чекалиных осужден за вывод денег в ОАЭ

В Москве вынесен приговор одному из фигурантов дела о выводе за рубеж 250 миллионов рублей. Сообщника популярных блогеров Артема и Валерии Чекалиных – Романа Вишняка – отправили на 2,5 года в колонию общего режима.

Вишняк полностью признал вину. Суд установил, что он вместе с Чекалиными входил в организованную группу, которая под видом продажи фитнес-курсов переводила деньги на счета нерезидента в ОАЭ и предоставляла банкам ложные сведения о целях платежей. Подробнее – в программе "Московский патруль".

