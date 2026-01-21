Спасательные работы завершены на месте обрушения конструкций ТЦ в Новосибирске

Спасательные работы на месте обрушения конструкций ТЦ в Новосибирске завершены. Об этом сообщили в МЧС.

Ранее из-под обломков извлекли троих человек. Двоих женщин госпитализировали с переломами, еще один пострадавший скончался в машине скорой помощи. Причины трагедии выясняют следователи. По предварительным данным, конструкция здания могла не выдержать тяжести снега. В мэрии города заявили, что этот торговый центр был построен самовольно. Возбуждено уголовное дело.

