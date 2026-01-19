"Специальный репортаж": незаконное увольнение

Внезапное увольнение – это стресс для человека. Начальство может потребовать подписать заявление по собственному желанию. Стоит ли это делать? Что выбрать: путь на биржу труда или борьбу за свои права?

Как нужно действовать, когда руководство угрожает работнику? Как заставить работодателя говорить на языке закона? Почему экономия на увольнении может обернуться для компании сотнями тысяч рублей убытка?

Об этом – в программе "Специальный репортаж".