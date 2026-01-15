Форма поиска по сайту

15 января, 07:45

Общество

Эксперт рекомендовала обучать детей финансовой грамотности с раннего возраста

259 детей родились в Москве 14 января

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 8 градусов 15 января

Британец переехал из Лондона в Москву и решил остаться навсегда

Россиянам разъяснили, можно ли уволить за опоздание на работу из-за снегопада

В России за брошенную в подъезде елку можно получить штраф 5 тыс рублей

Москвичам напомнили об ответственности за уборку снега с балконов и козырьков

В Москве оборудуют купели к Крещению

Снегопады в Москве прекратились после почти недели осадков

Желтый уровень погодной опасности продлится в Москве до вечера 15 января

Обучать детей финансовой грамотности необходимо с самого раннего возраста. По мнению финансиста Эльвиры Митюковой, начинать такие разговоры стоит уже с 3 лет, чтобы у ребенка не сформировались ошибочные представления о деньгах, которые помешают ему во взрослой жизни.

Она советует делать это в игровой форме, например, играя в "магазин". Для школьников, получающих карманные деньги, удобным инструментом может стать карта, на которую родители зачисляют определенную сумму. Это учит ребенка распределять средства и снижает риск потери наличных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

