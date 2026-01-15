Эксперт рекомендовала обучать детей финансовой грамотности с раннего возраста

Обучать детей финансовой грамотности необходимо с самого раннего возраста. По мнению финансиста Эльвиры Митюковой, начинать такие разговоры стоит уже с 3 лет, чтобы у ребенка не сформировались ошибочные представления о деньгах, которые помешают ему во взрослой жизни.

Она советует делать это в игровой форме, например, играя в "магазин". Для школьников, получающих карманные деньги, удобным инструментом может стать карта, на которую родители зачисляют определенную сумму. Это учит ребенка распределять средства и снижает риск потери наличных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.