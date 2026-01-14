Продажи снегоуборочного инвентаря выросли в 3,5 раза из-за непогоды в Москве. Люди покупают лопаты, автомобильные щетки, размораживатели стекол и другие товары.

В городе также непрерывно работает техника столичных коммунальных служб для уборки снега. Для борьбы с последствиями снегопада задействованы автовышки и тягачи. Также используются погрузчики, самосвалы, роторные машины.

