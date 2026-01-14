Москвичам рассказали, кто отвечает за уборку снега на крышах

Отдельное внимание в Москве уделяют уборке снега на крышах. Во дворах и жилых многоэтажках за это отвечают управляющие компании или товарищества собственников жилья (ТСЖ). Есть специальные нормативы и сроки.

Кровли вдоль основных магистралей, пешеходных зон и игровых площадок должны быть очищены в течение 2 суток после снегопада, в остальных местах – за 3 дня. Если там скапливается более 5 сантиметров снега, то к работам обязаны приступить незамедлительно, но только в дневное время. За уборку снега также отвечают собственники помещений.

