Катки на площадках "Московских сезонов" будут открыты до конца зимы

Катки на площадках "Московских сезонов" будут работать до конца зимы. В столице открыто 25 ледовых пространств. Каждый желающий по предварительной регистрации может бесплатно прокатиться на коньках.

Искусственный лед на каждой площадке соответствует международным стандартам и расположен во всех районах города. За безопасностью посетителей следит специальная служба. Также работают прокат и бесплатная заточка коньков.

