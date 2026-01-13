Форма поиска по сайту

13 января, 12:45

Город

Катки на площадках "Московских сезонов" будут открыты до конца зимы

Новогодняя ярмарка открылась на Пушкинской набережной в Парке Горького

Почти 1 млн куб метров снега собрали в Москве за несколько дней

Клинической больнице имени Кончаловского в Зеленограде исполнилось 60 лет

25-градусные крещенские морозы придут в Москву к концу недели

Фуру занесло на дороге в районе станции метро "Беломорская" в Москве

Драка произошла в крупном горнолыжном комплексе Москвы

Москвичи не смогли добраться до фитнес-клубов в январские праздники

Москвичам рассказали, где можно заняться ОФП

"Атмосфера": пасмурная погода с просветами ожидается в Москве 14 января

Катки на площадках "Московских сезонов" будут работать до конца зимы. В столице открыто 25 ледовых пространств. Каждый желающий по предварительной регистрации может бесплатно прокатиться на коньках.

Искусственный лед на каждой площадке соответствует международным стандартам и расположен во всех районах города. За безопасностью посетителей следит специальная служба. Также работают прокат и бесплатная заточка коньков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Зима в Москве
городвидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик

