Праздничные локации Москвы продолжили работу после завершения новогодних каникул

Новогодние каникулы завершились, но популярные праздничные локации Москвы по-прежнему открыты для гостей. Сейчас, когда основная масса туристов разъехалась, в центре города стало свободнее, можно без очередей насладиться угощениями и рассмотреть украшения.

Особой популярностью, как и в праздники, пользуются необычные весы на Арбате, которые показывают вес не в килограммах, а в мандаринах. Проект "Зима в Москве", который охватывает более 400 площадок, продолжит свою работу до 28 февраля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.