"Новости дня": пешеходный мост свяжет Мнёвниковскую пойму с Филевским парком

В Москве начался важный этап строительства пешеходного моста, который свяжет Мнёвниковскую пойму с Филёвским парком. На данный момент строители создают фундамент для сооружения. С помощью специальной техники они бурят глубокие скважины под будущие опоры переправы.

Мост построят в форме арки, его будут поддерживать стальные тросы – ванты. Длина сооружения составит около 200 метров, а ширина почти 12.

