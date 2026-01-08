Несколько новых пешеходных мостов появятся в Москве в ближайшие два года

В ближайшие два года в Москве появятся несколько новых пешеходных мостов. Один из них станет частью прогулочного маршрута от острова Балчуг к Болотной площади, а два других построят в Мнёвниковской пойме, создав единый маршрут между районом Крылатское и парком "Фили".

Как отмечают в департаменте строительства, программа развития мостов повышает доступность городских территорий. Например, новый пешеходный мост в Нагатинском затоне сократил путь до метро с 15 минут до двух. Всего с 2011 года в столице было построено 37 автомобильных мостов, и работы продолжаются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.