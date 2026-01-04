Одобрен проект строительства станции метро в бывшей промзоне "Южный порт" в Москве

В Москве одобрен масштабный проект реорганизации бывшей промзоны "Южный порт" в Печатниках. Планируется построить новый современный район с жильем, офисами, одной из самых протяженных набережных Москвы-реки и транспортной инфраструктурой.

К 2030 году там появится новая станция метро "Южный порт", которая интегрируется с уже действующим узлом "Печатники". Проект, в который частные инвесторы вложат около 380 млрд рублей, создаст свыше 8 тысяч рабочих мест.

