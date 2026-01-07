Новый дублер Алтуфьевского шоссе открыли в Москве

В Москве открыли новый дублер Алтуфьевского шоссе, который проходит от Костромской улицы до Московского скоростного диаметра. Эта альтернативная трасса сокращает время в пути на полчаса и снижает нагрузку как на само шоссе, так и на прилегающие улицы.

Как сообщил руководитель проекта компании-подрядчика Михаил Шамшур, путепровод соединяет три района – Алтуфьевский, Бибирево и Отрадное, сокращая время поездки между ними в среднем на пять минут. Жители пяти столичных районов теперь имеют более удобную транспортную связь с метро и социальными объектами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.