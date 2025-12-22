Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 декабря, 17:53

Транспорт

BMW подала патент на систему блокировки запуска автомобиля при выявлении алкоголя

Фото: depositphotos/Svyatkovsky

Компания BMW подала патент во Всемирное ведомство интеллектуальной собственности, в котором предложила связать цифровой ключ автомобиля с алкотестером. Благодаря такой технологии машина будет блокироваться до начала поездки, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на Autoblog.

В описании патента отмечается, что перед началом движения водитель должен будет пройти дыхательный тест. В случае если уровень алкоголя превышает допустимую норму, автомобиль заблокируется. При этом система может разрешить доступ к мультимедиа и климату.

Как подчеркнуло издание, подобная технология способна изменить требования к страховке, корпоративным автопаркам и каршерингу, где контроль поведения водителя оказывает влияние на экономику сервиса и уровень рисков. Цифровой ключ будет интегрирован в экосистему смартфона и автомобиля.

Среди преимуществ решения авторы материала указали снижение количества ДТП по вине нетрезвых водителей, интеграцию с уже существующими цифровыми ключами, возможность применять климат и мультимедиа без движения.

При этом в ограничениях и рисках они назвали вопросы конфиденциальности и хранения информации, потенциальное воздействие на страховые взносы, а также зависимость от корректной работы электроники и датчиков.

Ранее Верховный суд России утвердил запрет на управление автомобилем после употребления катинонов. Инстанция рассматривала дело водителя, который был оштрафован за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Экспертиза выявила в его крови синтетические катиноны. Суд пояснил, что они относятся к числу психотропных веществ.

"Московский патруль": ГИБДД провела рейд по выявлению нетрезвых водителей

Читайте также


транспорттехнологииавто

Главное

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика