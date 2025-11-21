Форма поиска по сайту

21 ноября, 16:55

Транспорт

Верховный суд РФ утвердил запрет на вождение автомобиля после употребления катинонов

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Верховный суд России утвердил запрет на управление автомобилем после употребления катинонов. С соответствующим постановлением ознакомился ТАСС.

Суд рассматривал дело водителя, который был оштрафован за вождение в состоянии алкогольного опьянения на 30 тысяч рублей, а также лишен прав на 1 год и 9 месяцев. Экспертиза выявила в его крови синтетические катиноны.

ВС РФ разъяснил, что они относятся к числу психотропных веществ. Таким образом, Верховный суд утвердил, что мужчина находился в состоянии опьянения, и не стал изменять постановление первой инстанции о привлечении водителя к ответственности.

Ранее стало известно, что Третий кассационный суд общей юрисдикции разрешил изымать автомобили у пьяных водителей вне зависимости от их материального положения.

Например, судебная инстанция рассмотрела дело водителя, который дважды попался на вождении в нетрезвом виде. Автомобиль был конфискован.

Мужчина пытался добиться возврата машины. Суд отказал ему в этом, подчеркнув, что возможность конфискации автомобиля не зависит от условий жизни и материального положения осужденного. Для этого достаточно, чтобы машина принадлежала ему и использовалась при совершении инкриминируемого преступления.

