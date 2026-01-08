Форма поиска по сайту

08 января, 06:29

Общество

До 7 градусов мороза и небольшой снегопад ожидаются в столице 8 января

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Температура воздуха в Москве в четверг, 8 января, составит от 5 до 7 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода и небольшой снегопад, местами сильный. В Подмосковье температура воздуха составит от минус 3 до минус 8 градусов, в некоторых районах также возможны умеренные осадки. На юге области ожидается сильный снег.

Синоптики отмечают, что в регионе будет дуть северный ветер, скорость которого составит 5-10 метров в секунду, местами порывы будут доходить до 15 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что температура до минус 30 градусов ожидается в Московском регионе на Крещение, 19 января. Также, по его данным, на следующей неделе есть вероятность, что столбики термометров в регионе уйдут ниже отметки в минус 20 градусов.

Крещенские морозы приближаются к Москве

