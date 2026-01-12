Самый большой в столице хоровод прошел в парке "Сокольники"

Самый большой в столице хоровод провели в парке "Сокольники", где проходил фестиваль "Фолково", который стал частью масштабного городского проекта "Зима в Москве".

В центре хоровода выступали артисты и фольклорные коллективы. Сам фестиваль объединил русские традиции, народные промыслы и современное искусство. Для гостей подготовили постановки на основе сказок и мифов, музыкальные выступления, арт-объекты, фотозоны, игры и мастер-классы.



Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

