Манежная площадь стала одной из центральных локаций фестиваля "Путешествие в Рождество"

В Москве продолжается фестиваль "Путешествие в Рождество". Каждый год праздник объединяет десятки площадок по всему городу, и одной из центральных стала Манежная площадь.

Ежедневно сюда приходят тысячи москвичей и туристов. Также в рамках фестиваля проходит благотворительная акция, где каждый может принести теплые вещи, одежду или сладкие подарки для нуждающихся.

