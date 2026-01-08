08 января, 16:30Город
Манежная площадь стала одной из центральных локаций фестиваля "Путешествие в Рождество"
В Москве продолжается фестиваль "Путешествие в Рождество". Каждый год праздник объединяет десятки площадок по всему городу, и одной из центральных стала Манежная площадь.
Ежедневно сюда приходят тысячи москвичей и туристов. Также в рамках фестиваля проходит благотворительная акция, где каждый может принести теплые вещи, одежду или сладкие подарки для нуждающихся.
