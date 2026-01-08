Форма поиска по сайту

08 января, 16:30

Город

Манежная площадь стала одной из центральных локаций фестиваля "Путешествие в Рождество"

"КамАЗ" сбил мужчину на улице Богородский вал в Москве

На фестивале "Путешествие в Рождество" можно посетить интерактивные зоны и ярмарки

Сергей Собянин рассказал об обновленном школьном здании 1972 года постройки

Столичные коммунальщики готовятся к мощному снегопаду

В Москве может выпасть две трети месячной нормы осадков за два дня

Трамвай и электробус столкнулись около ВДНХ

Сергей Собянин рассказал о планах развития 20 площадок КРТ в Москве

В Москве 9 января может быть побит суточный рекорд по количеству осадков

Москвичи могут записать видео-поздравления для участников специальной военной операции

В Москве продолжается фестиваль "Путешествие в Рождество". Каждый год праздник объединяет десятки площадок по всему городу, и одной из центральных стала Манежная площадь.

Ежедневно сюда приходят тысячи москвичей и туристов. Также в рамках фестиваля проходит благотворительная акция, где каждый может принести теплые вещи, одежду или сладкие подарки для нуждающихся.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Максим ШаманинЕлена Поляница

