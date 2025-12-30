Форма поиска по сайту

30 декабря, 14:45

Общество

В России сохраняется уровень сезонной заболеваемости респираторными инфекциями

Классическая русская зима ждет москвичей в первые дни 2026 года

Подарки к Новому году можно купить на площадках "Зима в Москве"

Собянин исполнил мечту девочки из Луганска в рамках "Елки желаний"

Более 12 тысяч работников ликвидируют последствия снегопада в САО

Собянин исполнил мечты трех ребят из Луганска и Москвы в рамках "Елки желаний"

Москвичи могут поздравить бойцов СВО в рамках акции "С наступающим наступающих!"

Москвичам начали шить более легкие зимние куртки

Минус 7 градусов ожидается в Москве 31 декабря

Зрители телеканала Москва 24 могут показать, как украсили елки к Новому году

В России сохраняется уровень сезонной заболеваемости респираторными инфекциями, сообщили в Роспотребнадзоре. Среди вирусов в настоящий момент доминирует H3N2, известный как гонконгский грипп.

Надзорное ведомство подчеркнуло, что продолжит следить за ситуацией, чтобы не допустить ухудшения обстановки. Территориальным органам даны соответствующие поручения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

