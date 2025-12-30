В России сохраняется уровень сезонной заболеваемости респираторными инфекциями, сообщили в Роспотребнадзоре. Среди вирусов в настоящий момент доминирует H3N2, известный как гонконгский грипп.

Надзорное ведомство подчеркнуло, что продолжит следить за ситуацией, чтобы не допустить ухудшения обстановки. Территориальным органам даны соответствующие поручения.

