Новости регионов: дети украли снеговика в Кемерове

Дети украли снеговика в Кемерове. Местные жители слепили его, чтобы украсить двор. Однако он простоял недолго. Объект заприметили хулиганы. Они разобрали его по частям, погрузили на ватрушки и увезли. Люди возмущены. Они требуют от родителей более ответственного отношения к воспитанию детей.

Пешеход чудом уцелел после заезда "Газели" к одному из ЖК в Казани. Грузовик врезался в стену, а потом снес ворота. Рядом стоял мужчина. Он попытался увернуться, но его ударило железной створкой так, что он упал. При этом лихач в первую очередь торопился посмотреть, насколько пострадала "Газель", а не человек.

