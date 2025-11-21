Форма поиска по сайту

21 ноября, 19:30

Регионы

Новости регионов: дети украли снеговика в Кемерове

Новости регионов: дети украли снеговика в Кемерове

Временно закрытые российские аэропорты технически готовы к открытию

Новости регионов: новый участок трассы М-12 "Восток" открыли в Свердловской области

Новости регионов: Федор Конюхов проживет 4 месяца на станции в Антарктиде

Два поезда до Москвы из Владивостока и Читы задержались из-за аварии

Новости регионов: поезд Деда Мороза остановится в Хабаровске 21 ноября

Новости регионов: в Подмосковье задержан мужчина по обвинению в изнасиловании и убийстве

В Приморском крае произошли массовые ДТП

Новости регионов: движение поездов остановилось в Свердловской области из-за пожара

Жители Красноярска начали вязать одежду для бронзовых скульптур грызунов

Дети украли снеговика в Кемерове. Местные жители слепили его, чтобы украсить двор. Однако он простоял недолго. Объект заприметили хулиганы. Они разобрали его по частям, погрузили на ватрушки и увезли. Люди возмущены. Они требуют от родителей более ответственного отношения к воспитанию детей.

Пешеход чудом уцелел после заезда "Газели" к одному из ЖК в Казани. Грузовик врезался в стену, а потом снес ворота. Рядом стоял мужчина. Он попытался увернуться, но его ударило железной створкой так, что он упал. При этом лихач в первую очередь торопился посмотреть, насколько пострадала "Газель", а не человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

