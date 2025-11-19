Новости регионов: на перегоне около поселка Шаля загорелись вагоны с газовым конденсатом

Грузовой поезд с газом загорелся на границе Пермского края и Свердловской области. Пожар охватил два вагона-цистерны в хвостовой части. Из-за этого движение на перегоне временно приостановили. На месте продолжают работать пожарные, открытое горение уже ликвидировали. Сейчас в районе ЧП проверяют качество воздуха. Жителям ближайших домов рекомендуют пока не выходить на улицу, не открывать окна и проводить влажную уборку.

Уборка побережья в Анапе вышла на завершающий этап. Работа продолжается, хотя там давно не было новых выбросов мазута после крушения танкеров в декабре прошлого года. Уже очищены полсотни пляжей от "Жемчужины-2" до "Гранд-отеля". Для профилактики установлены заграждающие валы. Сейчас спецтехника просеивает песок на других участках.

В Астраханской области лошадь провалилась под землю и попала в склеп времен Золотой Орды. Это произошло в степи в 100 километрах к северу от Астрахани. Ранее на том месте нашли поселение 13–15 веков. О существовании захоронения ученые не знали.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.