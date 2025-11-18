Мужчина ограбил курьеров на электровелосипедах на Оранжерейной улице

На Оранжерейной улице Москвы произошло ограбление курьеров, использующих для работы электровелосипеды. Неизвестный мужчина снял с транспортных средств девять аккумуляторов, в результате чего сотрудники службы доставки не смогли приступить к работе.

Подозреваемого задержали правоохранительные органы в Реутове по горячим следам. Однако злоумышленник так и не смог объяснить, с какой целью он похитил аккумуляторы. Теперь ему грозит ответственность за совершение этого преступления.

