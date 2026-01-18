Новости регионов: глава Якутии окунулся в крещенскую купель в 30-градусный мороз

В Якутске, согласно традициям, первым среди горожан после обряда благословения в купель окунулся глава региона Айсен Николаев. Всего в этом году в России планируют оборудовать почти 3 тысячи мест для погружения в ледяную воду во время Крещения.

На крымских трассах образовались снежные переметы. Особенно сложная ситуация фиксируется на горных перевалах. Снег постоянно чистят, в том числе скоростным методом. Кроме того, в регионе наблюдается похолодание. В частности, ночью температура составляет минус 14 градусов, а днем – минус 6–8 градусов ниже нуля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

