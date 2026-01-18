Форма поиска по сайту

18 января, 14:30

Новости регионов: глава Якутии окунулся в крещенскую купель в 30-градусный мороз

Сотрудники МЧС продолжают борьбу со снежными завалами на Камчатке

Новости регионов: в Коми задержали начальника учебного центра МВД после ЧП с гранатой

Новости регионов: в Иркутской области загорелся торговый центр

Новости регионов: после взрыва газа на Ставрополье три человека находятся в тяжелом состоя

В Ставрополье восемь человек пострадали при взрыве газового баллона в кафе

Жители Петропавловска-Камчатского массово прыгают из окон в сугробы

Новости регионов: задержан подозреваемый по делу о ЧП в здании МВД в Сыктывкаре

В Крыму обсудили открытие аэропорта Симферополь

Новости регионов: жители Камчатки не смогли выйти из подъездов из-за циклона

В Якутске, согласно традициям, первым среди горожан после обряда благословения в купель окунулся глава региона Айсен Николаев. Всего в этом году в России планируют оборудовать почти 3 тысячи мест для погружения в ледяную воду во время Крещения.

На крымских трассах образовались снежные переметы. Особенно сложная ситуация фиксируется на горных перевалах. Снег постоянно чистят, в том числе скоростным методом. Кроме того, в регионе наблюдается похолодание. В частности, ночью температура составляет минус 14 градусов, а днем – минус 6–8 градусов ниже нуля.

регионырелигияпогодавидео

