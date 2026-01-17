Жители Петропавловска-Камчатского массово прыгают из окон в сугробы

Жители Петропавловска-Камчатского стали массово прыгать из окон в сугроб. Такое явление стало распространенным среди молодого поколения на фоне обильных снегопадов.

Однако спасатели предупреждают, что подобное развлечение может плохо закончиться. Например, недавно подросток прыгнул в сугроб с крыши торгового цента и не смог выбраться самостоятельно. В результате помощь оказали сотрудники МЧС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

