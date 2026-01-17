Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 января, 09:30

Общество

Жители Петропавловска-Камчатского массово прыгают из окон в сугробы

Жители Петропавловска-Камчатского массово прыгают из окон в сугробы

В Москве провели уникальную операцию по лечению синдрома Минора

"Доктор 24. врач рассказала, как пережить зиму без простуд

Новости регионов: программа "Семейная ипотека" продолжит работу в 2026 году

"Московский патруль": москвичам напомнили о способах утилизации елки

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 января

"Миллион вопросов": эксперт рассказала, как заставить УК работать

Интерес россиян к горным лыжам и каткам вырос на новогодних каникулах

Сергей Собянин рассказал, как Москва готовится к крещенским купаниям

Москвичи стали реже посещать торговые центры

Жители Петропавловска-Камчатского стали массово прыгать из окон в сугроб. Такое явление стало распространенным среди молодого поколения на фоне обильных снегопадов.

Однако спасатели предупреждают, что подобное развлечение может плохо закончиться. Например, недавно подросток прыгнул в сугроб с крыши торгового цента и не смог выбраться самостоятельно. В результате помощь оказали сотрудники МЧС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодарегионывидеоЕгор Бедуля

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика