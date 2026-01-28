42% россиян заявили, что столкнулись с абьюзом со стороны руководства на работе

42% опрошенных россиян утверждают, что им пришлось столкнуться с абьюзом или, другими словами, психологическим давлением со стороны руководства.

При этом более половины респондентов заявили, что готовы уволиться при первых признаках абьюза. Чуть меньше сделают это, если не сложатся отношения с коллегами. Наиболее распространенными формами психологического давления со стороны начальства сотрудники назвали самодурство, публичные унижения, игнорирование, высокомерие и постоянные придирки.

