В Москве стал популярным фейлвотчинг. Это наблюдение за ошибками коллег как способ снятия стресса. По словам психологов, такой подход иногда помогает снизить напряжение, но часто перерастает в токсичное поведение и даже открытое буллинговое давление.

Эксперты подчеркнули, что грань между безобидным наблюдением и травлей очень тонка, особенно когда критикуют одних, а ошибки других замалчивают. HR-специалисты порекомендовали обучать сотрудников soft skills, перераспределять роли, а в случае систематических нападок увольнять агрессора, чтобы сохранить психологическую безопасность коллектива.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.