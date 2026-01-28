Как показал опрос сервисов по поиску работы, почти 50% россиян ждут увеличения зарплаты в ближайшие полгода. Из них почти каждый пятый рассчитывает на серьезную прибавку к окладу – до 25%.

Другие респонденты скромнее в своих желаниях – они рассчитывают на увеличение зарплаты в пределах 10%. 5% работников верят, что их доход увеличится в 1,5 раза, а 4% опрошенных ждут роста зарплаты на три четверти. 5 человек из 100 не сомневаются, что работодатель увеличит оклад более, чем на 76%.

