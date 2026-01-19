19 января, 20:00Общество
"Миллион вопросов": эксперт рассказал, как оценить качество работы управляющей компании
Как оценить качество работы управляющей компании? Куда пожаловаться на перегоревшие лампочки или скрипучую дверь? Помогают ли домовые чаты решать бытовые проблемы жильцов или они являются источником ссор и скандалов?
На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.