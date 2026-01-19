Форма поиска по сайту

19 января, 20:00

Общество

"Миллион вопросов": эксперт рассказал, как оценить качество работы управляющей компании

"Новости дня": работающим пенсионерам Москвы поднимут пенсию с августа 2026 года

"Вопрос спорный": в России предложили сделать нормой присутствие родственников на родах

Два теплых дня перед экстремальным похолоданием ожидаются в Москве

"Интервью": Вахтанг Кипшидзе – о Крещении и святой воде

"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 19 января

Сергей Собянин вручил премии Москвы в области журналистики

Патриарх Кирилл провел литургию и освятил воду в Богоявленском соборе

Врач рассказал, в каком случае не стоит окунаться в прорубь

Гололедица в Москве сохранится до вечера 22 января

Как оценить качество работы управляющей компании? Куда пожаловаться на перегоревшие лампочки или скрипучую дверь? Помогают ли домовые чаты решать бытовые проблемы жильцов или они являются источником ссор и скандалов?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Ждать ли россиянам новой пандемии в 2026 году?

Эксперты выделили четыре вирусные угрозы, которые могут повысить риск

Однако специалисты уверены: если инфекция начинает распространяться, ее можно замедлить

Как пережить самый грустный понедельник года?

Причина ухудшения состояния в этот день – окончательное возвращение к рутине после праздников

Светотерапия, физическая активность, творчество и хобби помогут улучшить настроение

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

