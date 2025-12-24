Владимир Путин вручил государственные награды в Екатерининском зале Кремля

Владимир Путин провел церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. В числе награжденных – кинорежиссер Никита Михалков, которому был вручен орден Святого апостола Андрея Первозванного.

Ордена "За заслуги перед Отечеством" третьей степени был удостоен телеведущий Владимир Соловьев. Этой же награды четвертой степени удостоены официальный представитель МИД России Мария Захарова и пианист Денис Мацуев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.