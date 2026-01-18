Эксперты предупредили, что ошибки в трудовых книжках могут уменьшить пенсию

Ошибки в трудовой книжке повлиять на размер пенсионных выплат. Эксперты предупреждают, что в этом случае некоторые периоды могут быть не засчитаны в страховой стаж, в результате чего сумма пенсионных выплат будет меньше.

Наиболее распространенные ошибки: неточности в наименовании организации, отсутствие записи о переименовании работодателя, ошибки в датах приема на работу или неполные сведения. В ряде случаев исправление возможно через текущего работодателя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

