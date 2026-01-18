Форма поиска по сайту

18 января, 09:45

Общество

Эксперты предупредили, что ошибки в трудовых книжках могут уменьшить пенсию

Стало известно, что около 70% студентов совмещают учебу с работой

Россияне стали массово возвращать новогодние товары

Курьеры стали самыми высокооплачиваемыми специалистами в столичном регионе

Роспотребнадзор проверил 900 товаров из отделов кулинарии в столичных супермаркетах

Морозы в Москве могут продлить сезон гриппа примерно на месяц

До 7 градусов мороза прогнозируется в Москве днем 18 января

Россиян призвали установить самозапрет на кредиты для защиты от мошенников

Патруль появится на парковке возле ТЦ "Крокус Сити"

Около 12 градусов мороза ожидается в Москве на Крещение

Ошибки в трудовой книжке повлиять на размер пенсионных выплат. Эксперты предупреждают, что в этом случае некоторые периоды могут быть не засчитаны в страховой стаж, в результате чего сумма пенсионных выплат будет меньше.

Наиболее распространенные ошибки: неточности в наименовании организации, отсутствие записи о переименовании работодателя, ошибки в датах приема на работу или неполные сведения. В ряде случаев исправление возможно через текущего работодателя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществоэкономикавидео

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Ждать ли россиянам новой пандемии в 2026 году?

Эксперты выделили четыре вирусные угрозы, которые могут повысить риск

Однако специалисты уверены: если инфекция начинает распространяться, ее можно замедлить

Как пережить самый грустный понедельник года?

Причина ухудшения состояния в этот день – окончательное возвращение к рутине после праздников

Светотерапия, физическая активность, творчество и хобби помогут улучшить настроение

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

