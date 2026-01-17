Эксперты рассказали, у кого вырастут зарплаты в России в 2026 году

У российских инженеров и сотрудников IT-сферы ожидается рост зарплат в 2026 году. По прогнозам экспертов, у первой категории доходы вырастут на 10%, а у второй – на 15%.

Кроме того, зарплата может вырасти на 10% у руководителей проектов в строительстве и логистике, а также у технических специалистов в обрабатывающей промышленности. Минимальный рост ожидается в розничной торговле, общепите и сфере массовых услуг. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

