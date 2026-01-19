Тысячи москвичей приняли участие в крещенских купаниях, которые прошли на 40 подготовленных городских площадках. Верующие встретили праздник у водоемов, где священники освятили воду перед началом традиционных омовений.

На всех объектах были оборудованы удобные подходы с освещением, нескользящие настилы, а также зоны обогрева, медицинской помощи и полевые кухни. Безопасность обеспечивали дежурные водолазы, спасатели и полиция.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.