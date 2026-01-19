Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 января, 07:15

Общество

Тысячи москвичей приняли участие в крещенских купаниях

Тысячи москвичей приняли участие в крещенских купаниях

Аномальные холода накроют столицу в конце недели

Городские службы обеспечили безопасность крещенских купаний на 40 площадках в Москве

Грузовик снес пешеходный мост на трассе "Дон" в Ростовской области

Москвичи окунаются в купели в праздник Крещения

Москвичи окунаются в купели на праздник Крещения

"Новости дня": москвичи приняли участие в массовых крещенских купаниях

Сорок площадок для крещенских купаний открыты в Москве

Четыре десятка площадок для крещенских купаний оборудованы в столице

Врач рассказал, что нужно сделать после выхода из проруби

Тысячи москвичей приняли участие в крещенских купаниях, которые прошли на 40 подготовленных городских площадках. Верующие встретили праздник у водоемов, где священники освятили воду перед началом традиционных омовений.

На всех объектах были оборудованы удобные подходы с освещением, нескользящие настилы, а также зоны обогрева, медицинской помощи и полевые кухни. Безопасность обеспечивали дежурные водолазы, спасатели и полиция.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществорелигиягородвидеоДарья ЕрмаковаМитя КозачинскийПолина Гура

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика