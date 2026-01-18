Четыре десятка площадок для крещенских купаний оборудованы в столице

В Москве открылись крещенские купели. Для того чтобы окунуться в прорубь, у москвичей есть четыре десятка подготовленных площадок. Некоторые из них оборудовали в парках. Там есть раздевалки, пункты обогрева и медпомощи.

Профессор Дмитрий Еделев советует после выхода из проруби сразу же обтереться сухим полотенцем, при необходимости растереть и надеть сухую одежду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.