Экс-супруг блогера Лерчек попросил в суде разрешения продать дом, чтобы заплатить налоги

Экс-супруг блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Артем Чекалин попросил в суде разрешения продать дом в подмосковной Истре, чтобы заплатить налоги. Заседание по их делу проходит в Гагаринском суде Москвы, начался допрос свидетелей.

По версии следствия, бывшие супруги незаконно вывели за рубеж сотни миллионов рублей от онлайн-марафонов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.